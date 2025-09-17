CASH (CASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00135237$ 0.00135237 $ 0.00135237 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -13.56% Perubahan Harga (7D) -22.17% Perubahan Harga (7D) -22.17%

CASH (CASH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CASH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CASH sepanjang masa ialah $ 0.00135237, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CASH telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -13.56% dalam 24 jam dan -22.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CASH (CASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.08K$ 95.08K $ 95.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.66K$ 119.66K $ 119.66K Bekalan Peredaran 794.58M 794.58M 794.58M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CASH ialah $ 95.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CASH ialah 794.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.66K.