Cashaa Harga Hari Ini

Harga langsung Cashaa (CAS) hari ini ialah --, dengan 4.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAS kepada USD penukaran adalah -- setiap CAS.

Cashaa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 441,190, dengan bekalan edaran sebanyak 725.89M CAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.228829, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CAS dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan +9.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cashaa (CAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 441.19K$ 441.19K $ 441.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 607.79K$ 607.79K $ 607.79K Bekalan Peredaran 725.89M 725.89M 725.89M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cashaa ialah $ 441.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAS ialah 725.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 607.79K.