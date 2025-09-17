Castle Of Blackwater Harga (COBE)
Castle Of Blackwater (COBE) harga masa nyata ialah $0.00851426. Sepanjang 24 jam yang lalu, COBE didagangkan antara $ 0.00833602 rendah dan $ 0.01003019 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COBE sepanjang masa ialah $ 0.78505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00797953.
Dari segi prestasi jangka pendek, COBE telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, -15.11% dalam 24 jam dan -16.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Castle Of Blackwater ialah $ 63.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COBE ialah 7.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 851.43K.
Pada hari ini, perubahan harga Castle Of Blackwater kepada USD adalah $ -0.00151592705648674.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Castle Of Blackwater kepada USD adalah $ -0.0027428126.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Castle Of Blackwater kepada USD adalah $ -0.0030146508.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Castle Of Blackwater kepada USD adalah $ -0.001235784754505674.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00151592705648674
|-15.11%
|30 Hari
|$ -0.0027428126
|-32.21%
|60 Hari
|$ -0.0030146508
|-35.40%
|90 Hari
|$ -0.001235784754505674
|-12.67%
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
