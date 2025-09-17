Lagi Mengenai CUCK

Cat Duck Logo

Cat Duck Harga (CUCK)

Tidak tersenarai

1 CUCK ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.40%1D
USD
Cat Duck (CUCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:25:21 (UTC+8)

Cat Duck (CUCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253203
$ 0.00253203$ 0.00253203

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.40%

+14.18%

+14.18%

Cat Duck (CUCK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUCK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUCK sepanjang masa ialah $ 0.00253203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUCK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +14.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat Duck (CUCK) Maklumat Pasaran

$ 13.92K
$ 13.92K$ 13.92K

--
----

$ 13.92K
$ 13.92K$ 13.92K

999.29M
999.29M 999.29M

999,294,663.732023
999,294,663.732023 999,294,663.732023

Had Pasaran semasa Cat Duck ialah $ 13.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUCK ialah 999.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999294663.732023. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.92K.

Cat Duck (CUCK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cat Duck kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cat Duck kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cat Duck kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cat Duck kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.40%
30 Hari$ 0+25.89%
60 Hari$ 0+10.40%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Cat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Cat Duck (CUCK) Sumber

Laman Web Rasmi

Cat Duck Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cat Duck (CUCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cat Duck (CUCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cat Duck.

Semak Cat Duck ramalan harga sekarang!

CUCK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cat Duck (CUCK)

Memahami tokenomik Cat Duck (CUCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cat Duck (CUCK)

Berapakah nilai Cat Duck (CUCK) hari ini?
Harga langsung CUCK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUCK ke USD?
Harga semasa CUCK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cat Duck?
Had pasaran untuk CUCK ialah $ 13.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUCK?
Bekalan edaran CUCK ialah 999.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUCK?
CUCK mencapai harga ATH sebanyak 0.00253203 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUCK?
CUCK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUCK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUCKialah -- USD.
Adakah CUCK akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:25:21 (UTC+8)

