Cat Duck (CUCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00253203$ 0.00253203 $ 0.00253203 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +14.18% Perubahan Harga (7D) +14.18%

Cat Duck (CUCK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUCK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUCK sepanjang masa ialah $ 0.00253203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUCK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +14.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat Duck (CUCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Bekalan Peredaran 999.29M 999.29M 999.29M Jumlah Bekalan 999,294,663.732023 999,294,663.732023 999,294,663.732023

Had Pasaran semasa Cat Duck ialah $ 13.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUCK ialah 999.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999294663.732023. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.92K.