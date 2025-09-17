Cat Emoji (🐈) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007756 $ 0.00007756 $ 0.00007756 24J Rendah $ 0.00008085 $ 0.00008085 $ 0.00008085 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00007756$ 0.00007756 $ 0.00007756 24J Tinggi $ 0.00008085$ 0.00008085 $ 0.00008085 Sepanjang Masa $ 0.00278075$ 0.00278075 $ 0.00278075 Harga Terendah $ 0.00005188$ 0.00005188 $ 0.00005188 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +7.79% Perubahan Harga (7D) +7.79%

Cat Emoji (🐈) harga masa nyata ialah $0.00007904. Sepanjang 24 jam yang lalu, 🐈 didagangkan antara $ 0.00007756 rendah dan $ 0.00008085 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 🐈 sepanjang masa ialah $ 0.00278075, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005188.

Dari segi prestasi jangka pendek, 🐈 telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +7.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat Emoji (🐈) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.04K$ 79.04K $ 79.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.04K$ 79.04K $ 79.04K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,914,715.921122 999,914,715.921122 999,914,715.921122

Had Pasaran semasa Cat Emoji ialah $ 79.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 🐈 ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999914715.921122. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.04K.