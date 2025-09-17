Cat getting fade (CGF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.0034452
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) --
Perubahan Harga (1D) --
Perubahan Harga (7D) +11.48%

Cat getting fade (CGF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGF sepanjang masa ialah $ 0.0034452, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat getting fade (CGF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.82K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.82K
Bekalan Peredaran 999.99M
Jumlah Bekalan 999,994,868.0

Had Pasaran semasa Cat getting fade ialah $ 10.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGF ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994868.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.82K.