cat in stool Harga Hari Ini

Harga langsung cat in stool (COOL) hari ini ialah $ 0.00000625, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00000625 setiap COOL.

cat in stool kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,235.83, dengan bekalan edaran sebanyak 997.66M COOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COOL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00006854, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000618.

Dalam prestasi jangka pendek, COOL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

cat in stool (COOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Bekalan Peredaran 997.66M 997.66M 997.66M Jumlah Bekalan 997,657,982.150585 997,657,982.150585 997,657,982.150585

Had Pasaran semasa cat in stool ialah $ 6.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COOL ialah 997.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997657982.150585. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.24K.