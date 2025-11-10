CAT LADY Harga Hari Ini

Harga langsung CAT LADY (KTTY) hari ini ialah $ 0.0001419, dengan 7.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KTTY kepada USD penukaran adalah $ 0.0001419 setiap KTTY.

CAT LADY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 130,139, dengan bekalan edaran sebanyak 917.13M KTTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KTTY didagangkan antara $ 0.00013179 (rendah) dan $ 0.00014188 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00051119, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008852.

Dalam prestasi jangka pendek, KTTY dipindahkan +1.23% dalam sejam terakhir dan +11.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CAT LADY (KTTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K Bekalan Peredaran 917.13M 917.13M 917.13M Jumlah Bekalan 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

Had Pasaran semasa CAT LADY ialah $ 130.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KTTY ialah 917.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 917133912.0189911. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.14K.