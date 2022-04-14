Tokenomik Cat Poop Joystick (N64)

Lihat cerapan utama tentang Cat Poop Joystick (N64), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Cat Poop Joystick (N64) Maklumat

Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community.

Laman Web Rasmi:
https://catpoopjoystick.xyz/

Cat Poop Joystick (N64) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cat Poop Joystick (N64), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 24.79K
Jumlah Bekalan:
$ 999.93M
Bekalan Edaran:
$ 999.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 24.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0019511
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Cat Poop Joystick (N64): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cat Poop Joystick (N64) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token N64 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token N64 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik N64, terokai N64 harga langsung token!

N64 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju N64? Halaman ramalan harga N64 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.