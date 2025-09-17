Cat Wif Hands (CATWIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) +23.38% Perubahan Harga (7D) +23.38%

Cat Wif Hands (CATWIF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATWIF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATWIF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATWIF telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +23.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat Wif Hands (CATWIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Bekalan Peredaran 131.72B 131.72B 131.72B Jumlah Bekalan 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Had Pasaran semasa Cat Wif Hands ialah $ 44.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATWIF ialah 131.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 131716886149.34993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.04K.