Cat Wif Hat (CWH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00815904$ 0.00815904 $ 0.00815904 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.76% Perubahan Harga (1D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +5.31% Perubahan Harga (7D) +5.31%

Cat Wif Hat (CWH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CWH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CWH sepanjang masa ialah $ 0.00815904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CWH telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan +5.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cat Wif Hat (CWH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.66K$ 97.66K $ 97.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.66K$ 97.66K $ 97.66K Bekalan Peredaran 999.27M 999.27M 999.27M Jumlah Bekalan 999,272,980.813253 999,272,980.813253 999,272,980.813253

Had Pasaran semasa Cat Wif Hat ialah $ 97.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CWH ialah 999.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999272980.813253. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.66K.