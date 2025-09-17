Catacomb (CATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00261117 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) +1.66%

Catacomb (CATA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATA sepanjang masa ialah $ 0.00261117, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +1.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catacomb (CATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.65K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.65K Bekalan Peredaran 203.51M Jumlah Bekalan 203,506,075.866008

Had Pasaran semasa Catacomb ialah $ 50.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATA ialah 203.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 203506075.866008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.65K.