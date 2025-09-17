Catalorian (CATALORIAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02169909$ 0.02169909 $ 0.02169909 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.40% Perubahan Harga (1D) -14.15% Perubahan Harga (7D) +9.21% Perubahan Harga (7D) +9.21%

Catalorian (CATALORIAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATALORIAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATALORIAN sepanjang masa ialah $ 0.02169909, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATALORIAN telah berubah sebanyak -1.40% sejak sejam yang lalu, -14.15% dalam 24 jam dan +9.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catalorian (CATALORIAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 336.57K$ 336.57K $ 336.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.57K$ 336.57K $ 336.57K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Catalorian ialah $ 336.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATALORIAN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 336.57K.