Catalyse AI Harga Hari Ini

Harga langsung Catalyse AI (CAI) hari ini ialah $ 0.0033687, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAI kepada USD penukaran adalah $ 0.0033687 setiap CAI.

Catalyse AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 336,870, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M CAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.12569, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180061.

Dalam prestasi jangka pendek, CAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Catalyse AI (CAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Catalyse AI ialah $ 336.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 336.87K.