Tokenomik Catalyse AI (CAI)
Catalyse AI (CAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Catalyse AI (CAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Catalyse AI (CAI) Maklumat
Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly
Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.
Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.
Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.
YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.
Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.
Tokenomik Catalyse AI (CAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Catalyse AI (CAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CAI, terokai CAI harga langsung token!
CAI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CAI? Halaman ramalan harga CAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
