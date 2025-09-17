Catbal (CATBAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 24J Rendah $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 24J Tinggi $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 Sepanjang Masa $ 116.34$ 116.34 $ 116.34 Harga Terendah $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +0.66% Perubahan Harga (7D) -7.31% Perubahan Harga (7D) -7.31%

Catbal (CATBAL) harga masa nyata ialah $3.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATBAL didagangkan antara $ 3.12 rendah dan $ 3.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATBAL sepanjang masa ialah $ 116.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATBAL telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan -7.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catbal (CATBAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Bekalan Peredaran 999.31K 999.31K 999.31K Jumlah Bekalan 999,308.84 999,308.84 999,308.84

Had Pasaran semasa Catbal ialah $ 3.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATBAL ialah 999.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999308.84. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.