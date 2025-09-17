CATBAT (CATBAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00323215$ 0.00323215 $ 0.00323215 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.89% Perubahan Harga (1D) -1.12% Perubahan Harga (7D) +52.73% Perubahan Harga (7D) +52.73%

CATBAT (CATBAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATBAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATBAT sepanjang masa ialah $ 0.00323215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATBAT telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, -1.12% dalam 24 jam dan +52.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CATBAT (CATBAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 455.07K$ 455.07K $ 455.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 458.95K$ 458.95K $ 458.95K Bekalan Peredaran 918.04M 918.04M 918.04M Jumlah Bekalan 925,867,292.026392 925,867,292.026392 925,867,292.026392

Had Pasaran semasa CATBAT ialah $ 455.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATBAT ialah 918.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 925867292.026392. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 458.95K.