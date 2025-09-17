Apakah itu CATERPILLAR (CPL)

In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

CATERPILLAR (CPL) Sumber Laman Web Rasmi

CATERPILLAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CATERPILLAR (CPL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CATERPILLAR (CPL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CATERPILLAR.

Semak CATERPILLAR ramalan harga sekarang!

CPL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik CATERPILLAR (CPL)

Memahami tokenomik CATERPILLAR (CPL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CPL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CATERPILLAR (CPL) Berapakah nilai CATERPILLAR (CPL) hari ini? Harga langsung CPL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CPL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CPL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CATERPILLAR? Had pasaran untuk CPL ialah $ 40.72K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CPL? Bekalan edaran CPL ialah 36.83T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CPL? CPL mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CPL? CPL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CPL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CPLialah -- USD . Adakah CPL akan naik lebih tinggi tahun ini? CPL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CPLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CATERPILLAR (CPL) Kemas Kini Industri Penting