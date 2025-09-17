Catex (CATX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00398392 $ 0.00398392 $ 0.00398392 24J Rendah $ 0.00432538 $ 0.00432538 $ 0.00432538 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00398392$ 0.00398392 $ 0.00398392 24J Tinggi $ 0.00432538$ 0.00432538 $ 0.00432538 Sepanjang Masa $ 0.03473115$ 0.03473115 $ 0.03473115 Harga Terendah $ 0.00398392$ 0.00398392 $ 0.00398392 Perubahan Harga (1J) +1.83% Perubahan Harga (1D) -5.55% Perubahan Harga (7D) -19.55% Perubahan Harga (7D) -19.55%

Catex (CATX) harga masa nyata ialah $0.00407118. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATX didagangkan antara $ 0.00398392 rendah dan $ 0.00432538 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATX sepanjang masa ialah $ 0.03473115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00398392.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATX telah berubah sebanyak +1.83% sejak sejam yang lalu, -5.55% dalam 24 jam dan -19.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catex (CATX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.89K$ 61.89K $ 61.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 584.23K$ 584.23K $ 584.23K Bekalan Peredaran 15.17M 15.17M 15.17M Jumlah Bekalan 143,241,376.2581795 143,241,376.2581795 143,241,376.2581795

Had Pasaran semasa Catex ialah $ 61.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATX ialah 15.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 143241376.2581795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 584.23K.