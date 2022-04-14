Tokenomik Catex (CATX)

Lihat cerapan utama tentang Catex (CATX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity.

At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies.

https://www.catex.fi

Modal Pasaran:
$ 63.47K
Jumlah Bekalan:
$ 147.81M
Bekalan Edaran:
$ 16.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 570.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03473115
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00380282
Harga Semasa:
$ 0.00384956
Tokenomik Catex (CATX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Catex (CATX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CATX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CATX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CATX, terokai CATX harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.