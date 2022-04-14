Tokenomik Catex (CATX)
Catex (CATX) Maklumat
Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity.
At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies.
Catex (CATX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Catex (CATX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Catex (CATX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Catex (CATX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CATX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CATX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CATX, terokai CATX harga langsung token!
CATX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CATX? Halaman ramalan harga CATX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.