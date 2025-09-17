Apakah itu Catfish (CATFISH)

Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Catfish (CATFISH) Berapakah nilai Catfish (CATFISH) hari ini? Harga langsung CATFISH dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CATFISH ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CATFISH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Catfish? Had pasaran untuk CATFISH ialah $ 52.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CATFISH? Bekalan edaran CATFISH ialah 1000.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CATFISH? CATFISH mencapai harga ATH sebanyak 0.00208512 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CATFISH? CATFISH melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CATFISH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CATFISHialah -- USD . Adakah CATFISH akan naik lebih tinggi tahun ini? CATFISH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CATFISHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

