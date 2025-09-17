CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00239922$ 0.00239922 $ 0.00239922 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +11.36% Perubahan Harga (7D) +11.36%

CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATFROGDOGSHARK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATFROGDOGSHARK sepanjang masa ialah $ 0.00239922, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATFROGDOGSHARK telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +11.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.44K$ 99.44K $ 99.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.44K$ 99.44K $ 99.44K Bekalan Peredaran 961.97M 961.97M 961.97M Jumlah Bekalan 961,972,964.457116 961,972,964.457116 961,972,964.457116

Had Pasaran semasa CatFrogDogShark ialah $ 99.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATFROGDOGSHARK ialah 961.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 961972964.457116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.44K.