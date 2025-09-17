Lagi Mengenai CGO

Cathena Gold Logo

Cathena Gold Harga (CGO)

Tidak tersenarai

1 CGO ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Cathena Gold (CGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:29:38 (UTC+8)

Cathena Gold (CGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-1.20%

+3.91%

+3.91%

Cathena Gold (CGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGO telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cathena Gold (CGO) Maklumat Pasaran

$ 33.40K
$ 33.40K$ 33.40K

--
----

$ 294.13K
$ 294.13K$ 294.13K

12.45B
12.45B 12.45B

109,647,339,154.0
109,647,339,154.0 109,647,339,154.0

Had Pasaran semasa Cathena Gold ialah $ 33.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGO ialah 12.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 109647339154.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 294.13K.

Cathena Gold (CGO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cathena Gold kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cathena Gold kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cathena Gold kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cathena Gold kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.20%
30 Hari$ 0-13.85%
60 Hari$ 0-34.06%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

Cathena Gold (CGO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cathena Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cathena Gold (CGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cathena Gold (CGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cathena Gold.

Semak Cathena Gold ramalan harga sekarang!

CGO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cathena Gold (CGO)

Memahami tokenomik Cathena Gold (CGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cathena Gold (CGO)

Berapakah nilai Cathena Gold (CGO) hari ini?
Harga langsung CGO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CGO ke USD?
Harga semasa CGO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cathena Gold?
Had pasaran untuk CGO ialah $ 33.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CGO?
Bekalan edaran CGO ialah 12.45B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CGO?
CGO mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CGO?
CGO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CGOialah -- USD.
Adakah CGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
CGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:29:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.