Cathena Gold (CGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -1.20% Perubahan Harga (7D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +3.91%

Cathena Gold (CGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGO telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cathena Gold (CGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.40K$ 33.40K $ 33.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 294.13K$ 294.13K $ 294.13K Bekalan Peredaran 12.45B 12.45B 12.45B Jumlah Bekalan 109,647,339,154.0 109,647,339,154.0 109,647,339,154.0

Had Pasaran semasa Cathena Gold ialah $ 33.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGO ialah 12.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 109647339154.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 294.13K.