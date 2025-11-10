Catheon Gaming Harga Hari Ini

Harga langsung Catheon Gaming (CATHEON) hari ini ialah $ 0.00004259, dengan 9.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CATHEON kepada USD penukaran adalah $ 0.00004259 setiap CATHEON.

Catheon Gaming kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,161, dengan bekalan edaran sebanyak 1.60B CATHEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CATHEON didagangkan antara $ 0.00003899 (rendah) dan $ 0.00004298 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0200027, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000112.

Dalam prestasi jangka pendek, CATHEON dipindahkan +2.41% dalam sejam terakhir dan +21.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Catheon Gaming (CATHEON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.16K$ 68.16K $ 68.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 425.93K$ 425.93K $ 425.93K Bekalan Peredaran 1.60B 1.60B 1.60B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Catheon Gaming ialah $ 68.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATHEON ialah 1.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.93K.