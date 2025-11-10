Catheon Gaming Harga (CATHEON)
Harga langsung Catheon Gaming (CATHEON) hari ini ialah $ 0.00004259, dengan 9.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CATHEON kepada USD penukaran adalah $ 0.00004259 setiap CATHEON.
Catheon Gaming kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,161, dengan bekalan edaran sebanyak 1.60B CATHEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CATHEON didagangkan antara $ 0.00003899 (rendah) dan $ 0.00004298 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0200027, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000112.
Dalam prestasi jangka pendek, CATHEON dipindahkan +2.41% dalam sejam terakhir dan +21.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Catheon Gaming ialah $ 68.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATHEON ialah 1.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.93K.
+2.41%
+9.25%
+21.03%
+21.03%
Pada hari ini, perubahan harga Catheon Gaming kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Catheon Gaming kepada USD adalah $ -0.0000201952.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Catheon Gaming kepada USD adalah $ -0.0000264186.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Catheon Gaming kepada USD adalah $ -0.00007190797350462828.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+9.25%
|30 Hari
|$ -0.0000201952
|-47.41%
|60 Hari
|$ -0.0000264186
|-62.03%
|90 Hari
|$ -0.00007190797350462828
|-62.80%
Pada tahun 2040, harga Catheon Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
