CatInBox Harga Hari Ini

Harga langsung CatInBox (CATINBOX) hari ini ialah --, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CATINBOX kepada USD penukaran adalah -- setiap CATINBOX.

CatInBox kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,111.64, dengan bekalan edaran sebanyak 999.25M CATINBOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CATINBOX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CATINBOX dipindahkan -0.70% dalam sejam terakhir dan -16.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CatInBox (CATINBOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Bekalan Peredaran 999.25M 999.25M 999.25M Jumlah Bekalan 999,248,934.004374 999,248,934.004374 999,248,934.004374

