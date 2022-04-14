Tokenomik Catjak (CATJAK)
Catjak (CATJAK) Maklumat
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes.
True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
Catjak (CATJAK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Catjak (CATJAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Catjak (CATJAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Catjak (CATJAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CATJAK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CATJAK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CATJAK, terokai CATJAK harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.