CATOUR (CATOUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00230362 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.88%

CATOUR (CATOUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATOUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATOUR sepanjang masa ialah $ 0.00230362, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATOUR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CATOUR (CATOUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.84K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.84K Bekalan Peredaran 980.98M Jumlah Bekalan 980,979,120.841944

Had Pasaran semasa CATOUR ialah $ 21.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATOUR ialah 980.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980979120.841944. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.84K.