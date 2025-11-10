CATS Harga Hari Ini

Harga langsung CATS (CATS) hari ini ialah $ 0.00000112, dengan 86.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CATS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000112 setiap CATS.

CATS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 649,071, dengan bekalan edaran sebanyak 600.00B CATS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CATS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.0000013 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00018159, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CATS dipindahkan +2.12% dalam sejam terakhir dan +64.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CATS (CATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 649.07K$ 649.07K $ 649.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 649.07K$ 649.07K $ 649.07K Bekalan Peredaran 600.00B 600.00B 600.00B Jumlah Bekalan 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

