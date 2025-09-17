Cats N Cars (CNC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00733589$ 0.00733589 $ 0.00733589 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +15.19% Perubahan Harga (7D) +15.19%

Cats N Cars (CNC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNC sepanjang masa ialah $ 0.00733589, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +15.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cats N Cars (CNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.86K$ 59.86K $ 59.86K Bekalan Peredaran 721.05M 721.05M 721.05M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cats N Cars ialah $ 43.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNC ialah 721.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.86K.