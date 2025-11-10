CatSlap Harga Hari Ini

Harga langsung CatSlap (SLAP) hari ini ialah $ 0.00044111, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLAP kepada USD penukaran adalah $ 0.00044111 setiap SLAP.

CatSlap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,741,129, dengan bekalan edaran sebanyak 3.95B SLAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLAP didagangkan antara $ 0.00042288 (rendah) dan $ 0.00044821 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01007296, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001589.

Dalam prestasi jangka pendek, SLAP dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan -9.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CatSlap (SLAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Bekalan Peredaran 3.95B 3.95B 3.95B Jumlah Bekalan 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

