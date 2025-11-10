Tokenomik CatSlap (SLAP)

Tokenomik CatSlap (SLAP)

Lihat cerapan utama tentang CatSlap (SLAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:43:02 (UTC+8)
USD

CatSlap (SLAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CatSlap (SLAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Jumlah Bekalan:
$ 7.55B
$ 7.55B$ 7.55B
Bekalan Edaran:
$ 3.95B
$ 3.95B$ 3.95B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01007296
$ 0.01007296$ 0.01007296
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00045332
$ 0.00045332$ 0.00045332

CatSlap (SLAP) Maklumat

CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW.

CatSlap’s primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap.

Laman Web Rasmi:
https://catslaptoken.com/
Kertas putih:
https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf

Tokenomik CatSlap (SLAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CatSlap (SLAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SLAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SLAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SLAP, terokai SLAP harga langsung token!

SLAP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SLAP? Halaman ramalan harga SLAP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi