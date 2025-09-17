CatSolHat (SOLCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00185356 $ 0.00185356 $ 0.00185356 24J Rendah $ 0.00197474 $ 0.00197474 $ 0.00197474 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00185356$ 0.00185356 $ 0.00185356 24J Tinggi $ 0.00197474$ 0.00197474 $ 0.00197474 Sepanjang Masa $ 0.099826$ 0.099826 $ 0.099826 Harga Terendah $ 0.00147732$ 0.00147732 $ 0.00147732 Perubahan Harga (1J) +0.67% Perubahan Harga (1D) +3.31% Perubahan Harga (7D) +6.50% Perubahan Harga (7D) +6.50%

CatSolHat (SOLCAT) harga masa nyata ialah $0.00194823. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLCAT didagangkan antara $ 0.00185356 rendah dan $ 0.00197474 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLCAT sepanjang masa ialah $ 0.099826, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147732.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLCAT telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, +3.31% dalam 24 jam dan +6.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CatSolHat (SOLCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 136.29K$ 136.29K $ 136.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 136.29K$ 136.29K $ 136.29K Bekalan Peredaran 69.95M 69.95M 69.95M Jumlah Bekalan 69,948,866.0 69,948,866.0 69,948,866.0

Had Pasaran semasa CatSolHat ialah $ 136.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLCAT ialah 69.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69948866.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 136.29K.