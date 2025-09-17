Catvax (CATVAX) Maklumat Harga (USD)

Catvax (CATVAX) harga masa nyata ialah $0.00396252. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATVAX didagangkan antara $ 0.00376181 rendah dan $ 0.0040598 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATVAX sepanjang masa ialah $ 0.097725, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATVAX telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +2.64% dalam 24 jam dan +12.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catvax (CATVAX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Catvax ialah $ 332.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CATVAX ialah 83.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83936072.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 332.55K.