catwifbag (BAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00178527 $ 0.00178527 $ 0.00178527 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00178527$ 0.00178527 $ 0.00178527 Sepanjang Masa $ 0.129741$ 0.129741 $ 0.129741 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -2.59% Perubahan Harga (7D) -7.29% Perubahan Harga (7D) -7.29%

catwifbag (BAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00178527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAG sepanjang masa ialah $ 0.129741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAG telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -2.59% dalam 24 jam dan -7.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

catwifbag (BAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 404.33K$ 404.33K $ 404.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 404.33K$ 404.33K $ 404.33K Bekalan Peredaran 998.33M 998.33M 998.33M Jumlah Bekalan 998,326,690.7003778 998,326,690.7003778 998,326,690.7003778

Had Pasaran semasa catwifbag ialah $ 404.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAG ialah 998.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998326690.7003778. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 404.33K.