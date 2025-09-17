catwifdrip (DRIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.64% Perubahan Harga (7D) -1.01%

catwifdrip (DRIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRIP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRIP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.64% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

catwifdrip (DRIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.71K Bekalan Peredaran 987.60M Jumlah Bekalan 987,602,531.059959

Had Pasaran semasa catwifdrip ialah $ 6.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRIP ialah 987.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987602531.059959. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.71K.