CaveWorld (CAVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01272047 $ 0.01272047 $ 0.01272047 24J Rendah $ 0.01278483 $ 0.01278483 $ 0.01278483 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01272047$ 0.01272047 $ 0.01272047 24J Tinggi $ 0.01278483$ 0.01278483 $ 0.01278483 Sepanjang Masa $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 Harga Terendah $ 0.00930387$ 0.00930387 $ 0.00930387 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) -11.38% Perubahan Harga (7D) -11.38%

CaveWorld (CAVE) harga masa nyata ialah $0.01272174. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAVE didagangkan antara $ 0.01272047 rendah dan $ 0.01278483 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAVE sepanjang masa ialah $ 10.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00930387.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAVE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan -11.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CaveWorld (CAVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.89K$ 58.89K $ 58.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Bekalan Peredaran 4.63M 4.63M 4.63M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa CaveWorld ialah $ 58.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAVE ialah 4.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27M.