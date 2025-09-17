cBAT (CBAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00315263 $ 0.00315263 $ 0.00315263 24J Rendah $ 0.0032605 $ 0.0032605 $ 0.0032605 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00315263$ 0.00315263 $ 0.00315263 24J Tinggi $ 0.0032605$ 0.0032605 $ 0.0032605 Sepanjang Masa $ 0.247355$ 0.247355 $ 0.247355 Harga Terendah $ 0.00184538$ 0.00184538 $ 0.00184538 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.04%

cBAT (CBAT) harga masa nyata ialah $0.00323721. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBAT didagangkan antara $ 0.00315263 rendah dan $ 0.0032605 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBAT sepanjang masa ialah $ 0.247355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00184538.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBAT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cBAT (CBAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.25M$ 20.25M $ 20.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.25M$ 20.25M $ 20.25M Bekalan Peredaran 6.25B 6.25B 6.25B Jumlah Bekalan 6,254,964,255.112809 6,254,964,255.112809 6,254,964,255.112809

Had Pasaran semasa cBAT ialah $ 20.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBAT ialah 6.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6254964255.112809. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.25M.