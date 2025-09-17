Lagi Mengenai GTCBBTCC

cbBTC Core Morpho Vault Harga (GTCBBTCC)

1 GTCBBTCC ke USD Harga Langsung:

$117,854
$117,854$117,854
+1.30%1D
USD
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Carta Harga Langsung
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 116,193
$ 116,193$ 116,193
24J Rendah
$ 118,267
$ 118,267$ 118,267
24J Tinggi

$ 116,193
$ 116,193$ 116,193

$ 118,267
$ 118,267$ 118,267

$ 125,230
$ 125,230$ 125,230

$ 74,630
$ 74,630$ 74,630

-0.08%

+1.38%

+4.57%

+4.57%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) harga masa nyata ialah $117,854. Sepanjang 24 jam yang lalu, GTCBBTCC didagangkan antara $ 116,193 rendah dan $ 118,267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GTCBBTCC sepanjang masa ialah $ 125,230, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,630.

Dari segi prestasi jangka pendek, GTCBBTCC telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan +4.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Maklumat Pasaran

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

28.00
28.00 28.00

28.0
28.0 28.0

Had Pasaran semasa cbBTC Core Morpho Vault ialah $ 3.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GTCBBTCC ialah 28.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 28.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga cbBTC Core Morpho Vault kepada USD adalah $ +1,605.05.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga cbBTC Core Morpho Vault kepada USD adalah $ -1,385.1734182000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga cbBTC Core Morpho Vault kepada USD adalah $ -1,016.3728960000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga cbBTC Core Morpho Vault kepada USD adalah $ +12,333.06307659292.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1,605.05+1.38%
30 Hari$ -1,385.1734182000-1.17%
60 Hari$ -1,016.3728960000-0.86%
90 Hari$ +12,333.06307659292+11.69%

Apakah itu cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Sumber

Laman Web Rasmi

cbBTC Core Morpho Vault Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk cbBTC Core Morpho Vault.

Semak cbBTC Core Morpho Vault ramalan harga sekarang!

GTCBBTCC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Memahami tokenomik cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GTCBBTCC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Berapakah nilai cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) hari ini?
Harga langsung GTCBBTCC dalam USD ialah 117,854 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GTCBBTCC ke USD?
Harga semasa GTCBBTCC ke USD ialah $ 117,854. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran cbBTC Core Morpho Vault?
Had pasaran untuk GTCBBTCC ialah $ 3.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GTCBBTCC?
Bekalan edaran GTCBBTCC ialah 28.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GTCBBTCC?
GTCBBTCC mencapai harga ATH sebanyak 125,230 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GTCBBTCC?
GTCBBTCC melihat harga ATL sebanyak 74,630 USD.
Berapakah jumlah dagangan GTCBBTCC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GTCBBTCCialah -- USD.
Adakah GTCBBTCC akan naik lebih tinggi tahun ini?
GTCBBTCC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GTCBBTCCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
