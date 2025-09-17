cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 116,193 $ 116,193 $ 116,193 24J Rendah $ 118,267 $ 118,267 $ 118,267 24J Tinggi 24J Rendah $ 116,193$ 116,193 $ 116,193 24J Tinggi $ 118,267$ 118,267 $ 118,267 Sepanjang Masa $ 125,230$ 125,230 $ 125,230 Harga Terendah $ 74,630$ 74,630 $ 74,630 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) +4.57% Perubahan Harga (7D) +4.57%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) harga masa nyata ialah $117,854. Sepanjang 24 jam yang lalu, GTCBBTCC didagangkan antara $ 116,193 rendah dan $ 118,267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GTCBBTCC sepanjang masa ialah $ 125,230, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,630.

Dari segi prestasi jangka pendek, GTCBBTCC telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan +4.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Bekalan Peredaran 28.00 28.00 28.00 Jumlah Bekalan 28.0 28.0 28.0

Had Pasaran semasa cbBTC Core Morpho Vault ialah $ 3.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GTCBBTCC ialah 28.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 28.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.