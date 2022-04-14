Tokenomik cCOP (CCOP)
cCOP (CCOP) Maklumat
The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.
cCOP (CCOP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk cCOP (CCOP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik cCOP (CCOP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik cCOP (CCOP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CCOP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CCOP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CCOP, terokai CCOP harga langsung token!
CCOP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CCOP? Halaman ramalan harga CCOP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.