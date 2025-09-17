cDAI (CDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,02488124 $ 0,02488124 $ 0,02488124 24J Rendah $ 0,02493536 $ 0,02493536 $ 0,02493536 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,02488124$ 0,02488124 $ 0,02488124 24J Tinggi $ 0,02493536$ 0,02493536 $ 0,02493536 Sepanjang Masa $ 0,03159087$ 0,03159087 $ 0,03159087 Harga Terendah $ 0,00728854$ 0,00728854 $ 0,00728854 Perubahan Harga (1J) -%0,04 Perubahan Harga (1D) -%0,03 Perubahan Harga (7D) +%0,02 Perubahan Harga (7D) +%0,02

cDAI (CDAI) harga masa nyata ialah $0,02490301. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDAI didagangkan antara $ 0,02488124 rendah dan $ 0,02493536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDAI sepanjang masa ialah $ 0,03159087, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00728854.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDAI telah berubah sebanyak -%0,04 sejak sejam yang lalu, -%0,03 dalam 24 jam dan +%0,02 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cDAI (CDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24,42M$ 24,42M $ 24,42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24,42M$ 24,42M $ 24,42M Bekalan Peredaran 980,66M 980,66M 980,66M Jumlah Bekalan 980.659.784,6867188 980.659.784,6867188 980.659.784,6867188

Had Pasaran semasa cDAI ialah $ 24,42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDAI ialah 980,66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980659784.6867188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24,42M.