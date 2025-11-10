CDPANDA Harga Hari Ini

Harga langsung CDPANDA ($CDPANDA) hari ini ialah --, dengan 10.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $CDPANDA kepada USD penukaran adalah -- setiap $CDPANDA.

CDPANDA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 326,111, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B $CDPANDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $CDPANDA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, $CDPANDA dipindahkan +7.97% dalam sejam terakhir dan +10.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CDPANDA ($CDPANDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 326.11K$ 326.11K $ 326.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.11K$ 326.11K $ 326.11K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CDPANDA ialah $ 326.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CDPANDA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.11K.