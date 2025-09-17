Cedar (CDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00786147 $ 0.00786147 $ 0.00786147 24J Rendah $ 0.0084885 $ 0.0084885 $ 0.0084885 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00786147$ 0.00786147 $ 0.00786147 24J Tinggi $ 0.0084885$ 0.0084885 $ 0.0084885 Sepanjang Masa $ 0.01982456$ 0.01982456 $ 0.01982456 Harga Terendah $ 0.00661447$ 0.00661447 $ 0.00661447 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -5.46% Perubahan Harga (7D) -8.38% Perubahan Harga (7D) -8.38%

Cedar (CDR) harga masa nyata ialah $0.00790394. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDR didagangkan antara $ 0.00786147 rendah dan $ 0.0084885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDR sepanjang masa ialah $ 0.01982456, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00661447.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDR telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -5.46% dalam 24 jam dan -8.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cedar (CDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Bekalan Peredaran 829.39M 829.39M 829.39M Jumlah Bekalan 829,394,464.3709673 829,394,464.3709673 829,394,464.3709673

Had Pasaran semasa Cedar ialah $ 6.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDR ialah 829.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 829394464.3709673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.56M.