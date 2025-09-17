Cedar the Goat (CEDAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00174949$ 0.00174949 $ 0.00174949 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.56% Perubahan Harga (7D) +7.67% Perubahan Harga (7D) +7.67%

Cedar the Goat (CEDAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CEDAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CEDAR sepanjang masa ialah $ 0.00174949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CEDAR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Bekalan Peredaran 998.95M 998.95M 998.95M Jumlah Bekalan 998,950,070.411719 998,950,070.411719 998,950,070.411719

Had Pasaran semasa Cedar the Goat ialah $ 24.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEDAR ialah 998.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998950070.411719. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74K.