Cedar the Goat Logo

Cedar the Goat Harga (CEDAR)

Tidak tersenarai

1 CEDAR ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.50%1D
USD
Cedar the Goat (CEDAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:26:49 (UTC+8)

Cedar the Goat (CEDAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174949
$ 0.00174949$ 0.00174949

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.56%

+7.67%

+7.67%

Cedar the Goat (CEDAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CEDAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CEDAR sepanjang masa ialah $ 0.00174949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CEDAR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) Maklumat Pasaran

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

--
----

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

998.95M
998.95M 998.95M

998,950,070.411719
998,950,070.411719 998,950,070.411719

Had Pasaran semasa Cedar the Goat ialah $ 24.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEDAR ialah 998.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998950070.411719. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74K.

Cedar the Goat (CEDAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cedar the Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cedar the Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cedar the Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cedar the Goat kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.56%
30 Hari$ 0+21.40%
60 Hari$ 0+25.05%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Cedar the Goat (CEDAR)

In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Cedar the Goat (CEDAR) Sumber

Laman Web Rasmi

Cedar the Goat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cedar the Goat (CEDAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cedar the Goat (CEDAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cedar the Goat.

Semak Cedar the Goat ramalan harga sekarang!

CEDAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cedar the Goat (CEDAR)

Memahami tokenomik Cedar the Goat (CEDAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CEDAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cedar the Goat (CEDAR)

Berapakah nilai Cedar the Goat (CEDAR) hari ini?
Harga langsung CEDAR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CEDAR ke USD?
Harga semasa CEDAR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cedar the Goat?
Had pasaran untuk CEDAR ialah $ 24.74K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CEDAR?
Bekalan edaran CEDAR ialah 998.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CEDAR?
CEDAR mencapai harga ATH sebanyak 0.00174949 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CEDAR?
CEDAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CEDAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CEDARialah -- USD.
Adakah CEDAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
CEDAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CEDARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Cedar the Goat (CEDAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

