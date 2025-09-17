Ceiling Cat (CEICAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01110824$ 0.01110824 $ 0.01110824 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.19% Perubahan Harga (1D) -2.70% Perubahan Harga (7D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +0.52%

Ceiling Cat (CEICAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CEICAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CEICAT sepanjang masa ialah $ 0.01110824, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CEICAT telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, -2.70% dalam 24 jam dan +0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ceiling Cat (CEICAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.20K$ 66.20K $ 66.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.20K$ 66.20K $ 66.20K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Jumlah Bekalan 999,521,838.4807185 999,521,838.4807185 999,521,838.4807185

Had Pasaran semasa Ceiling Cat ialah $ 66.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEICAT ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999521838.4807185. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.20K.