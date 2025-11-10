Cel AI Harga Hari Ini

Harga langsung Cel AI (SN127) hari ini ialah $ 2.52, dengan 8.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN127 kepada USD penukaran adalah $ 2.52 setiap SN127.

Cel AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,231,300, dengan bekalan edaran sebanyak 1.31M SN127. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN127 didagangkan antara $ 2.24 (rendah) dan $ 2.6 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.29, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.385811.

Dalam prestasi jangka pendek, SN127 dipindahkan -0.53% dalam sejam terakhir dan +30.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cel AI (SN127) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Bekalan Peredaran 1.31M 1.31M 1.31M Jumlah Bekalan 1,307,126.630463463 1,307,126.630463463 1,307,126.630463463

