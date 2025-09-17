Celium (SN51) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 20.0 $ 20.0 $ 20.0 24J Rendah $ 20.71 $ 20.71 $ 20.71 24J Tinggi 24J Rendah $ 20.0$ 20.0 $ 20.0 24J Tinggi $ 20.71$ 20.71 $ 20.71 Sepanjang Masa $ 37.11$ 37.11 $ 37.11 Harga Terendah $ 17.35$ 17.35 $ 17.35 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -0.94% Perubahan Harga (7D) +6.22% Perubahan Harga (7D) +6.22%

Celium (SN51) harga masa nyata ialah $20.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN51 didagangkan antara $ 20.0 rendah dan $ 20.71 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN51 sepanjang masa ialah $ 37.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN51 telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.94% dalam 24 jam dan +6.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celium (SN51) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.47M$ 47.47M $ 47.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.76M$ 47.76M $ 47.76M Bekalan Peredaran 2.33M 2.33M 2.33M Jumlah Bekalan 2,340,507.92038747 2,340,507.92038747 2,340,507.92038747

Had Pasaran semasa Celium ialah $ 47.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN51 ialah 2.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2340507.92038747. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.76M.