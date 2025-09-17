Cellex (CELLEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00104792 $ 0.00104792 $ 0.00104792 24J Rendah $ 0.00112029 $ 0.00112029 $ 0.00112029 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00104792$ 0.00104792 $ 0.00104792 24J Tinggi $ 0.00112029$ 0.00112029 $ 0.00112029 Sepanjang Masa $ 0.01026336$ 0.01026336 $ 0.01026336 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.89% Perubahan Harga (1D) +5.14% Perubahan Harga (7D) +1.37% Perubahan Harga (7D) +1.37%

Cellex (CELLEX) harga masa nyata ialah $0.00111854. Sepanjang 24 jam yang lalu, CELLEX didagangkan antara $ 0.00104792 rendah dan $ 0.00112029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CELLEX sepanjang masa ialah $ 0.01026336, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CELLEX telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, +5.14% dalam 24 jam dan +1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cellex (CELLEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.82K$ 111.82K $ 111.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.82K$ 111.82K $ 111.82K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Cellex ialah $ 111.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CELLEX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.82K.