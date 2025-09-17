CELLULA Harga (CELA)
CELLULA (CELA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CELA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CELA sepanjang masa ialah $ 0.071922, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, CELA telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan -6.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa CELLULA ialah $ 45.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CELA ialah 62.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 736.48K.
Pada hari ini, perubahan harga CELLULA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CELLULA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CELLULA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CELLULA kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.90%
|30 Hari
|$ 0
|-11.97%
|60 Hari
|$ 0
|-35.04%
|90 Hari
|$ 0
|--
What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: * Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife. * Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA. * Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users.
