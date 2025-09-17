Lagi Mengenai CUSD

Celo Dollar Harga (CUSD)

Tidak tersenarai

1 CUSD ke USD Harga Langsung:

$1
$1$1
0.00%1D
Celo Dollar (CUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:25:28 (UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.995093
24J Rendah
$ 1.005
24J Tinggi

$ 0.995093
$ 1.005
$ 1.14
$ 0.886584
-0.20%

-0.06%

-0.06%

-0.06%

Celo Dollar (CUSD) harga masa nyata ialah $0.999108. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSD didagangkan antara $ 0.995093 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSD sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.886584.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSD telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Dollar (CUSD) Maklumat Pasaran

$ 35.53M
--
$ 35.53M
35.55M
35,553,967.1844835
Had Pasaran semasa Celo Dollar ialah $ 35.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSD ialah 35.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35553967.1844835. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.53M.

Celo Dollar (CUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Celo Dollar kepada USD adalah $ -0.0006159751749081.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Celo Dollar kepada USD adalah $ +0.0000693380.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Celo Dollar kepada USD adalah $ -0.0012633720.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Celo Dollar kepada USD adalah $ -0.0014890221639273.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006159751749081-0.06%
30 Hari$ +0.0000693380+0.01%
60 Hari$ -0.0012633720-0.12%
90 Hari$ -0.0014890221639273-0.14%

Apakah itu Celo Dollar (CUSD)

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Celo Dollar (CUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Celo Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Celo Dollar (CUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Celo Dollar (CUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celo Dollar.

Semak Celo Dollar ramalan harga sekarang!

CUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Celo Dollar (CUSD)

Memahami tokenomik Celo Dollar (CUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Celo Dollar (CUSD)

Berapakah nilai Celo Dollar (CUSD) hari ini?
Harga langsung CUSD dalam USD ialah 0.999108 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUSD ke USD?
Harga semasa CUSD ke USD ialah $ 0.999108. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Celo Dollar?
Had pasaran untuk CUSD ialah $ 35.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUSD?
Bekalan edaran CUSD ialah 35.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUSD?
CUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.14 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUSD?
CUSD melihat harga ATL sebanyak 0.886584 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUSDialah -- USD.
Adakah CUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Celo Dollar (CUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.