Celo Dollar (CUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.995093 24J Tinggi $ 1.005 Sepanjang Masa Harga Terendah $ 0.886584 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Celo Dollar (CUSD) harga masa nyata ialah $0.999108. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSD didagangkan antara $ 0.995093 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSD sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.886584.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSD telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Dollar (CUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.53M Bekalan Peredaran 35.55M Jumlah Bekalan 35,553,967.1844835

Had Pasaran semasa Celo Dollar ialah $ 35.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSD ialah 35.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35553967.1844835. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.53M.