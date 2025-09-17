Celo Euro (CEUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 1.17 24J Tinggi $ 1.19 Sepanjang Masa $ 19.98 Harga Terendah $ 0.236339 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +0.52%

Celo Euro (CEUR) harga masa nyata ialah $1.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, CEUR didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CEUR sepanjang masa ialah $ 19.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.236339.

Dari segi prestasi jangka pendek, CEUR telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Euro (CEUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.15M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.02M Bekalan Peredaran 6.04M Jumlah Bekalan 11,005,846.0

Had Pasaran semasa Celo Euro ialah $ 7.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEUR ialah 6.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11005846.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.02M.